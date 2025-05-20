Уфа стала лидером по числу алкогольных отравлений в Башкирии

В Башкирии наблюдается снижение количества отравлений алкогольной продукцией, следует из отчета регионального Роспотребнадзора за первые четыре месяца 2025 года. Однако, по словам специалистов, в отдельных муниципальных образованиях ситуация остается сложной. Так, показатель отравлений составил 8,5 случаев на 100 тысяч населения, что немного ниже уровня аналогичного периода прошлого года (9 случаев на 100 тысяч человек).