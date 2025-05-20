Уфа стала лидером по числу алкогольных отравлений в Башкирии

В Башкирии наблюдается снижение количества отравлений алкогольной продукцией, следует из отчета регионального Роспотребнадзора за первые четыре месяца 2025 года. Однако, по словам специалистов, в отдельных муниципальных образованиях ситуация остается сложной. Так, показатель отравлений составил 8,5 случаев на 100 тысяч населения, что немного ниже уровня аналогичного периода прошлого года (9 случаев на 100 тысяч человек).
Среди городов республики наиболее проблемными оказались Уфа, где зарегистрировано 147 случаев отравлений, Белорецк с 30 случаями, Стерлитамак с 27 случаями, Октябрьский с 15 случаями и Дюртюли с 10 случаями. В сельской местности наибольшее количество отравлений зафиксировано в Белорецком районе (10 случаев), а также в Дюртюлинском и Уфимском районах (по 6 случаев в каждом).
Анализ причин отравлений показал, что почти половина случаев (48,8%) связана с употреблением этанола, еще значительная часть (44,8%) — с приемом неуточненного спирта.
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