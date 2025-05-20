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Подушка безопасности пробила сонную артерию российскому туристу

На Филиппинах российский турист стал инвалидом из-за неисправной подушки безопасности в автомобиле, пробившей ему сонную артерию.

На Филиппинах российский турист стал инвалидом из-за неисправной подушки безопасности в автомобиле, пробившей ему сонную артерию. 47-летний Максим попал в ДТП в конце февраля и уже три месяца не может вернуться домой, сообщает SHOT.

По словам родственников, Максим вместе с сыном ехал в арендованной «Хонде Сити» 2009 года. В какой-то момент легковушка столкнулась с внедорожником. Подушка безопасности машины сработала, выбросив металлическую деталь, которая пробила туристу челюсть и артерию.

Максим подключен к ИВЛ, у него парализованы руки и частично нога. Счет за лечение от филиппинских врачей достиг восьми миллионов рублей. Жена осталась с ним, а троих детей отправила в Россию.

Представители Honda предложили забрать авто на экспертизу, но власти Филиппин не разрешают.

Семья планирует судиться с автопроизводителем, чтобы компенсировать расходы на лечение и транспортировку в Россию.

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