Подушка безопасности пробила сонную артерию российскому туристу

На Филиппинах российский турист стал инвалидом из-за неисправной подушки безопасности в автомобиле, пробившей ему сонную артерию. 47-летний Максим попал в ДТП в конце февраля и уже три месяца не может вернуться домой, сообщает SHOT.
По словам родственников, Максим вместе с сыном ехал в арендованной «Хонде Сити» 2009 года. В какой-то момент легковушка столкнулась с внедорожником. Подушка безопасности машины сработала, выбросив металлическую деталь, которая пробила туристу челюсть и артерию.
Максим подключен к ИВЛ, у него парализованы руки и частично нога. Счет за лечение от филиппинских врачей достиг восьми миллионов рублей. Жена осталась с ним, а троих детей отправила в Россию.
Представители Honda предложили забрать авто на экспертизу, но власти Филиппин не разрешают.
Семья планирует судиться с автопроизводителем, чтобы компенсировать расходы на лечение и транспортировку в Россию.
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