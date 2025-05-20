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Сотрудница банка похитила почти 96 млн рублей со счета бизнесвумен из Семенова

24-летняя сотрудница банка украла у бизнесвумен из Семенова более 95 млн рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Согласно предоставленной информации, в середине мая в полицию обратилась 62-летняя женщина с заявлением о том, что накануне с ее бизнес-счета похищена кругленькая сумма. Следователи МВД завели уголовное дело по статье «Кража».

Предварительно установлено, что сотрудница банка, в котором у пострадавшей бизнес-счет, с помощью высоких технологий сменила номер телефон, привязанный к личному кабинету, и перевела на другие банковские счета 95,9 млн рублей. Счета в банках, куда перевели баснословную сумму денег, арестованы.

Правоохранители ищут причастных к совершению преступления. Ведется следствие.