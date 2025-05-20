Сотрудница банка похитила почти 96 млн рублей со счета бизнесвумен из Семенова

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Согласно предоставленной информации, в середине мая в полицию обратилась 62-летняя женщина с заявлением о том, что накануне с ее бизнес-счета похищена кругленькая сумма. Следователи МВД завели уголовное дело по статье «Кража».