Сотрудница банка похитила почти 96 млн рублей со счета бизнесвумен из Семенова

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Согласно предоставленной информации, в середине мая в полицию обратилась 62-летняя женщина с заявлением о том, что накануне с ее бизнес-счета похищена кругленькая сумма. Следователи МВД завели уголовное дело по статье «Кража».
Предварительно установлено, что сотрудница банка, в котором у пострадавшей бизнес-счет, с помощью высоких технологий сменила номер телефон, привязанный к личному кабинету, и перевела на другие банковские счета 95,9 млн рублей. Счета в банках, куда перевели баснословную сумму денег, арестованы.
Правоохранители ищут причастных к совершению преступления. Ведется следствие.