В Самаре компания задолжала 93 работникам 3,5 млн рублей

Прокуратура Железнодорожного района города подала в интересах пострадавших иски в суд.
Информация о крупном долге появилась в апреле нынешнего года. Предприятие по созданию оборудования для очистки сточных вод задолжало 93 работникам около 3,5 млн рублей.
Директору фирмы внесли представление. Также правоохранители завели административное дело. Деньги для специалистов постараются взыскать через суд. Акты реагирования пока рассматривают. Прокуратура держит ситуацию на контроле.
Недавно рассказывали, что в Тольятти фирма-банкрот задолжала бухгалтеру 174 тыс. рублей и рассталась с ним с нарушением Трудового кодекса.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!