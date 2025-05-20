Красноярские спасатели вытащили из огня двух человек

Всего, согласно оперативной сводке регионального МЧС, за минувшие сутки пожарные подразделения ликвидировали 21 пожар, что значительно меньше, чем на выходных. Зарегистрировано пять случаев горения сухой травы на общей площади, превышающей 32 гектара.
В Емельяновском районе при тушении возгораний дачного и жилого домов пострадали двое мужчин. Предварительной причиной пожаров стало нарушение правил безопасной эксплуатации отопительных печей.
В Канске на улице Пионерской произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил кровлю здания на площади 54 квадратных метра. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В деревне Нижний Танай Дзержинского района возник пожар в многоквартирном доме. Огонь полностью уничтожил кровли двух домов и хозяйственные постройки на общей площади 412 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 13 человек личного состава. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки.
Также сотрудники МЧС четырежды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.