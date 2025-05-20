Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

А. Бастрыкин ждет доклад делу о нарушении прав жителей в пгт. Междуреченск

В паблике Информационного центра Следственного комитета России во «ВКонтакте» появилось обращение от жителей станции Переволоки, которая входит в состав посёлка Междуреченск Самарской области.

В паблике Информационного центра Следственного комитета России во «ВКонтакте» появилось обращение от жителей станции Переволоки, которая входит в состав посёлка Междуреченск Самарской области.

Люди сообщают, что уже длительное время сталкиваются с серьёзными нарушениями своих прав.

В дома подаётся вода, непригодная для использования — её качество не соответствует санитарным нормам из-за повышенного содержания химических веществ.

При этом никак не организован подвоз пригодной для питья воды. В посёлке также нет уличного освещения, дороги находятся в аварийном состоянии, и передвигаться по ним сложно, особенно для экстренных служб.

Дополнительные проблемы возникли осенью прошлого года, когда при монтаже газопровода рабочие повредили дорожное покрытие на нескольких улицах и водопроводную трубу, вследствие чего жительница дома № 86 осталась без воды.

Пожилая женщина неоднократно обращалась за помощью, но реакции не последовало. Все предыдущие жалобы граждан также остались без внимания.

Отметим, что эта ситуация уже обсуждалась в средствах массовой информации.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области Александру Воеводину подготовить подробный отчёт по уголовному делу: о проведённых следственных мероприятиях и выясненных обстоятельствах.

Контроль за выполнением задания находится на уровне центрального аппарата ведомства.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!