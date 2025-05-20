А. Бастрыкин ждет доклад делу о нарушении прав жителей в пгт. Междуреченск

В паблике Информационного центра Следственного комитета России во «ВКонтакте» появилось обращение от жителей станции Переволоки, которая входит в состав посёлка Междуреченск Самарской области.
Люди сообщают, что уже длительное время сталкиваются с серьёзными нарушениями своих прав.
В дома подаётся вода, непригодная для использования — её качество не соответствует санитарным нормам из-за повышенного содержания химических веществ.
При этом никак не организован подвоз пригодной для питья воды. В посёлке также нет уличного освещения, дороги находятся в аварийном состоянии, и передвигаться по ним сложно, особенно для экстренных служб.
Дополнительные проблемы возникли осенью прошлого года, когда при монтаже газопровода рабочие повредили дорожное покрытие на нескольких улицах и водопроводную трубу, вследствие чего жительница дома № 86 осталась без воды.
Пожилая женщина неоднократно обращалась за помощью, но реакции не последовало. Все предыдущие жалобы граждан также остались без внимания.
Отметим, что эта ситуация уже обсуждалась в средствах массовой информации.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области Александру Воеводину подготовить подробный отчёт по уголовному делу: о проведённых следственных мероприятиях и выясненных обстоятельствах.
Контроль за выполнением задания находится на уровне центрального аппарата ведомства.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!