Сбитого в Подмосковье лосенка осмотрел ветврач, ему наложили гипс

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 мая: очевидцы сообщили, что водитель, сбивший лосенка, позже вернулся на место происшествия, так как в результате столкновения у него слетел госномер. По словам местных жителей, мужчина негодовал, заявляя, что животное должно «компенсировать ему затраты на ремонт».