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2 человек госпитализировали после столкновения ВАЗа с тягачом в Самаре 19 мая

Это случилось во вторник утром в Куйбышевском районе города. Помощь медиков потребовалась пассажирам легковушки.

Это случилось во вторник утром в Куйбышевском районе города, сообщили в областном ГУ МВД.

38-летний мужчина на «четырнадцатой» ехал по Южному шоссе с улицы Коммунальной в сторону Авроры. Около заправки (здание № 3л) врезался в тягач «Sitrak» с 34-летним водителем.

Медпомощь потребовалась 34- и 41-летним пассажирам отечественной легковушки. Их отвезли в больницу. Всего 19 мая в регионе выявили четыре ДТП с пятью пострадавшими и 402 нарушения ПДД. До этого «Гранта» влетела в газовую опору.

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