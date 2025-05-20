2 человек госпитализировали после столкновения ВАЗа с тягачом в Самаре 19 мая

Это случилось во вторник утром в Куйбышевском районе города, сообщили в областном ГУ МВД.
38-летний мужчина на «четырнадцатой» ехал по Южному шоссе с улицы Коммунальной в сторону Авроры. Около заправки (здание № 3л) врезался в тягач «Sitrak» с 34-летним водителем.
Медпомощь потребовалась 34- и 41-летним пассажирам отечественной легковушки. Их отвезли в больницу. Всего 19 мая в регионе выявили четыре ДТП с пятью пострадавшими и 402 нарушения ПДД. До этого «Гранта» влетела в газовую опору.
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