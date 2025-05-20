2 человек госпитализировали после столкновения ВАЗа с тягачом в Самаре 19 мая

Медпомощь потребовалась 34- и 41-летним пассажирам отечественной легковушки. Их отвезли в больницу. Всего 19 мая в регионе выявили четыре ДТП с пятью пострадавшими и 402 нарушения ПДД. До этого «Гранта» влетела в газовую опору.