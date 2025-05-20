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В Энгельсе водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП с пострадавшим

В Саратовской области водитель «Тойоты» получил травмы в ДТП.

В Энгельсе 19 мая произошло серьезное ДТП на Волжском проспекте. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, предварительно, водитель автомобиля «Тойота» врезался в две припаркованные машины «Киа» и «Шевроле».

— В результате ДТП водитель «Тойоты» доставлен в медицинское учреждение, — пишут журналисты.

Авария произошла у дома № 75А у Волжского проспекта. Теперь правоохранители, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области вновь открыли Кругобайкальскую дорогу для туристов.