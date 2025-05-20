В Энгельсе водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП с пострадавшим

В Энгельсе 19 мая произошло серьезное ДТП на Волжском проспекте. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, предварительно, водитель автомобиля «Тойота» врезался в две припаркованные машины «Киа» и «Шевроле».