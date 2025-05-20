Россия сбила около десятка украинских БПЛА возле Брянска: карта атак беспилотников за 13 мая

ВСУ предприняло неудачную попытку атаки Брянской области с помощью БПЛА.
В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Брянскую область. Противник запустил в сторону региона восемь БПЛА. Все вражеские аппараты были ликвидированы. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Уничтожено 8 БПЛА.
В ночь на 20 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с ВСУ. Вражеские аппараты были нейтрализованы в Брянской области.
Что известно о пострадавших и разрушениях.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в официальном telegram-канале, над территорией региона сбиты восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, инфраструктурные объекты и жилые дома не получили повреждений.
На месте работают оперативные и экстренные службы. Власти региона контролируют ситуацию.