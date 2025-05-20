Россия сбила около десятка украинских БПЛА возле Брянска: карта атак беспилотников за 13 мая

В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Брянскую область. Противник запустил в сторону региона восемь БПЛА. Все вражеские аппараты были ликвидированы. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.