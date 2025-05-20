Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия сбила около десятка украинских БПЛА возле Брянска: карта атак беспилотников за 13 мая

В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Брянскую область. Противник запустил в сторону региона восемь БПЛА. Все вражеские аппараты были ликвидированы. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.

ВСУ предприняло неудачную попытку атаки Брянской области с помощью БПЛА.

В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Брянскую область. Противник запустил в сторону региона восемь БПЛА. Все вражеские аппараты были ликвидированы. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

Уничтожено 8 БПЛА.

В ночь на 20 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с ВСУ. Вражеские аппараты были нейтрализованы в Брянской области.

Что известно о пострадавших и разрушениях.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в официальном telegram-канале, над территорией региона сбиты восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, инфраструктурные объекты и жилые дома не получили повреждений.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Власти региона контролируют ситуацию.