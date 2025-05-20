В Канске погиб 22-летний мотоциклист

В результате ДТП 22-летний водитель мотоцикла скончался от полученных травм в карете скорой помощи. В ходе проверки случившегося было установлено, что мотоциклист был лишён права управления, а его мотоцикл не был зарегистрирован. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Канский» Денис Микуляк.