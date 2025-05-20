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В Канске погиб 22-летний мотоциклист

ДТП произошло с участием водителей «Тойоты» и мотоцикла «Honda VTR».

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

Вечером 19 мая в Канске на ул. Эйдемана 32-летний водитель «Тойоты», двигаясь со стороны ул. Красноярской в сторону ул. Некрасова, при повороте налево столкнулся с мотоциклистом, управляющим «Honda VTR». Предварительную информацию сообщила Госавтоинспекция Красноярского края.

В результате ДТП 22-летний водитель мотоцикла скончался от полученных травм в карете скорой помощи. В ходе проверки случившегося было установлено, что мотоциклист был лишён права управления, а его мотоцикл не был зарегистрирован. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Канский» Денис Микуляк.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более бдительными и внимательными на дороге при совершении манёвров.

Ранее два мотоциклиста за сутки насмерть разбились в Красноярском крае.