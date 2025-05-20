Мужчина прожил полгода со скелетом матери под полом

Издание Japan Today сообщило, что в Японии арестовали жителя города Оита, который на протяжении нескольких месяцев прожил дома с останками матери под полом.
Как уточняет издание, о пропаже 93-летней женщины в правоохранительные органы сообщили ее родственники. Это произошло в декабре прошлого года. По их словам, они не могли связаться с женщиной и ее сыном.
В мае текущего года полицейские обнаружили в доме, где жили мать с сыном, скелет под полом. Была проведена экспертиза, которая выявила, что останки поместили туда между октябрем и декабрем 2024 года.
Во время допроса мужчина признался, что это сделал он сам. По предварительной информации, он совершил это ради пенсии, которую получала его мать.
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