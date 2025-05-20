Лихач на «Датсун» сбил 4-летнего малыша под Волгоградом

В результате ДТП малыш получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Точная степень тяжести полученных травм пока не сообщается, но известно, что жизнь ребенка вне опасности. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые проводили все необходимые следственные действия, фиксируя обстоятельства аварии и опрашивая очевидцев.