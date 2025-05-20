Лихач на «Датсун» сбил 4-летнего малыша под Волгоградом

Вчера, 19 мая, в вечернее время в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области в аварии пострадал маленький мальчик. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель автомобиля «Датсун», двигаясь на улице Молодежная, сбил 4-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте вне пешеходного перехода.
В результате ДТП малыш получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Точная степень тяжести полученных травм пока не сообщается, но известно, что жизнь ребенка вне опасности. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые проводили все необходимые следственные действия, фиксируя обстоятельства аварии и опрашивая очевидцев.