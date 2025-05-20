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В Самарской области молодой водитель «пятнадцатой» вылетел с дороги 19 мая

ДТП произошло во вторник утром в Волжском районе губернии. Автолюбителя после происшествия отвезли в больницу.

ДТП произошло во вторник утром в Волжском районе губернии. Автолюбителя после происшествия отвезли в больницу.

В региональном главке уточнили: 21-летний парень на «пятнадцатой» следовал по 6-му километру дороги «Обводная Самары — Нур — Спиридоновка» из последней в сторону второго населенного пункта. По пути вылетел с проезжей части и опрокинулся.

Водителя госпитализировали. В тот же день мужчина на «четырнадцатой» врезался в тягач «Sitrak». В аварии пострадали пассажиры отечественной легковушки. Их тоже отвезли в больницу.

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