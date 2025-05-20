Мужчина пострадал, сжигая мусор во дворе дома в Сенно

Из обстоятельств произошедшего стало известно, что пострадавший около 14.50 находился в своем частном доме и сжигал во дворе мусор. В какой-то момент ему стало плохо, и он упал в костер. У него в гостях находилась сестра, которая облила загоревшуюся одежду водой и потушила пламя. Затем она вызвала скорую помощь.