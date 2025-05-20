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Мужчина пострадал, сжигая мусор во дворе дома в Сенно

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина сжигал мусор во дворе дома, почувствовал себя плохо и упал в костер. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.

Вчера в 20.05 в центр оперативного управления поступило сообщение, что мужчина получил травмы во время пожара в Сенно на ул.2-й Первомайской.

Из обстоятельств произошедшего стало известно, что пострадавший около 14.50 находился в своем частном доме и сжигал во дворе мусор. В какой-то момент ему стало плохо, и он упал в костер. У него в гостях находилась сестра, которая облила загоревшуюся одежду водой и потушила пламя. Затем она вызвала скорую помощь.

Получившего ожоги разной степени тяжести сенненца доставили в больницу.