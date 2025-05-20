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В Башкирии умер пострадавший от нападения медведя мужчина

В Башкирии скончался 70-летний мужчина, пострадавший от нападения медведя.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке умер 70-летний житель Абзелиловского района, на которого напал медведь. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Напомним, роковая встреча с диким зверем произошла на майских праздниках. Пенсионер отправился в лес собирать березовый гриб, когда на него набросился медведь. Хищник разодрал мужчине важный органы и сломал кости. В крайне тяжелом состоянии выжившего мужчину доставили в Белорецкую районную больницу, где две недели врачи боролись за жизнь пациента. Пенсионеру пришлось перенести несколько операций, одна из которых длилась шесть часов.

К сожалению, усилия медиков оказались тщетными, а раны фатальными: организм мужчины не справился с травмами и сдался.

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