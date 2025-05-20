В Башкирии умер пострадавший от нападения медведя мужчина

Напомним, роковая встреча с диким зверем произошла на майских праздниках. Пенсионер отправился в лес собирать березовый гриб, когда на него набросился медведь. Хищник разодрал мужчине важный органы и сломал кости. В крайне тяжелом состоянии выжившего мужчину доставили в Белорецкую районную больницу, где две недели врачи боролись за жизнь пациента. Пенсионеру пришлось перенести несколько операций, одна из которых длилась шесть часов.