В Волжском районе неизвестные повредили остановку

В ночь на 18 мая в поселке Юбилейный Волжского района Саратова произошел предположительно взрыв на остановке. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на администрацию и МВД. В полиции заявили, что пока заявление не поступало.