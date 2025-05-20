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В Волжском районе неизвестные повредили остановку

В Саратове неизвестные разрушили остановку общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ночь на 18 мая в поселке Юбилейный Волжского района Саратова произошел предположительно взрыв на остановке. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на администрацию и МВД. В полиции заявили, что пока заявление не поступало.

— Местные жители поделились видеозаписями в социальных сетях: камеры запечатлели двоих неизвестных, стоящих рядом с припаркованными машинами, вспышки и звук взрыва, — пишут журналисты телеканала.

Администрация Волжского района сообщила о передаче информации в отдел полиции № 1 для проведения проверки. Поврежденный павильон будет отремонтирован в ближайшее время. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемых.