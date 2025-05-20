Гособвинитель запросил 18 лет обвиняемому в убийстве полицейской на Урале

В Красноуфимском районном суде 20 мая прошли судебные прения по уголовному делу об убийстве сотрудницы полиции, в котором обвиняется 36-летний житель Красноуфимского района. Мужчине, кроме убийства, вменяют еще ряд статей, в том числе о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, использовании несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов, незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица.
«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что у обвиняемого возник умысел на убийство своей супруги, являющейся сотрудницей полиции, на почве имевшихся личных неприязненных отношений, а также из ревности, в том числе в связи с ее переездом от обвиняемого», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, криминальный инцидент случился 29 апреля 2022 на берегу реки Бисерть в поселке Первомайский Нижнесергинского района. Мужчина нанес саперной лопатой своей супруге не менее 7 ударов в область головы и верхних конечностей, после чего переместил женщину в реку Бисерть и утопил.
В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.