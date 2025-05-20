Гособвинитель запросил 18 лет обвиняемому в убийстве полицейской на Урале

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что у обвиняемого возник умысел на убийство своей супруги, являющейся сотрудницей полиции, на почве имевшихся личных неприязненных отношений, а также из ревности, в том числе в связи с ее переездом от обвиняемого», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.