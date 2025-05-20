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Жительница Севастополя получила 15 лет колонии за госизмену

Жительницу Севастополя Оксану Сенеджук признали виновной в государственной измене.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю, соответствующее решение ранее принял Севастопольский городской суд, третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил его без изменений.

По данным следствия, в марте 2023 года 58-летняя Сенеджук вышла на связь с представителем украинской военной разведки через мессенджер. Она согласилась сотрудничать и начала выполнять задания, направленные против безопасности России.

В частности, женщина фотографировала военные объекты Черноморского флота в Севастопольской бухте и передавала информацию через соцсети и мессенджеры в Киев.

Суд приговорил Сенеджук к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год, а также назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.