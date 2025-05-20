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Бывший министр транспорта Ростовской области хранил дома оружие на миллион рублей

В доме бывшего заместителя губернатора по Ростовской области нашли дорогостоящее оружие.

Об этом стало известно из материалов дела Виталия Кушнарева на заседании в Железнодорожном суде Ростова 20 мая.

Гособвинитель зачитал материалы дела: ответ Росгвардии на запрос следователя. Кушнарев имеет право носить и хранить пять единиц огнестрельного оружия. Так, в его квартире на улице Суворова законно хранились Beretta 686, Benelli Raffaello Crio, советское охотничье ружье ИЖ-43, травматический пистолет МР-353.

Общая стоимость арсенала превышает миллион рублей. При этом в списках пистолета Colt нет. Напомним, что именно за него экс-чиновнику вменяют статью за незаконное хранение оружия.

— Огнестрельное оружие марки Colt за Кушнаервым не значится. Документы на его приобритение, хранение, ношение указанным гражданином в Росгваржии не выдавалось, — зачитал прокурор.

Оксана Кушнарева, жена обвиняемого, имеет право хранить пистолет марки Colt. Однако у нее нет лицензии на это оружие. По словам гособвинителя, пистолет не зарегистрирован.