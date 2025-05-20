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Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Толочинском районе

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб в ДТП в Толочинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: Комсомольская правда

Около д. Прелесье вчера ночью седельный тягач Mercedes под управлением 31-летнего водителя совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части дороги на правой полосе движения. Световозвращающими элементами погибший не был обозначен. От полученных травм он скончался на месте.

В еще одном ДТП вчера, по сообщению УГАИ, пострадала пожилая витебчанка. В областном центре при выезде с дворовой территории на автомобиле Opel ей не уступил дорогу 26-летний водитель. Пенсионерку с телесными повреждениями доставили в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что в темное время суток все участники дорожного движения должны соблюдать осторожность, чтобы сохранить жизнь и здоровье.