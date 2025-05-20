Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Толочинском районе

Около д. Прелесье вчера ночью седельный тягач Mercedes под управлением 31-летнего водителя совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части дороги на правой полосе движения. Световозвращающими элементами погибший не был обозначен. От полученных травм он скончался на месте.