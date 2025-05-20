Молодая девушка пострадала в ДТП с 2 легковушками в Сызрани 19 мая

Машины столкнулись во вторник утром. Пассажирке одного из авто потребовалась помощь медиков, объяснили в региональном главке.
24-летний парень на «десятке» ехал по улице Бабушкина с Ульяновской в сторону Карла Маркса. При выезде с второстепенной дороги не уступил и врезался в Kia Soul. За рулем иномарки был 59-летний мужчина.
22-летней девушке из отечественной легковушки назначили амбулаторное лечение. Также 19 мая в Самарской области молодой водитель «пятнадцатой» вылетел с проезжей части и попал в больницу.
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