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Житель Жигулевска украл из аптеки медицинский прибор за 13 тысяч рублей

В мае 2025 года в отделении полиции города Жигулевска зарегистрировано заявление работника аптеки о краже медицинского устройства стоимостью более 13 тысяч рублей.

В мае 2025 года в отделении полиции города Жигулевска зарегистрировано заявление работника аптеки о краже медицинского устройства стоимостью более 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина похитил прибор с аптечной стойки. Составленная ориентировка помогла задержать подозреваемого вскоре после произошедшего.

Задержанным оказался многократно судимый житель города 1978 года рождения. Он признался в краже и сообщил, что намеревался продать устройство и потратить деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Украденный прибор возвращен владельцу.

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