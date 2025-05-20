Омский фельдшер скорой помощи разбился насмерть в Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области накануне, 19 мая, около 4:30 утра произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Ауди» врезался в опору моста.
По данным местного ГИБДД, 26-летний водитель ехал по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска, когда на 1417-м километре дороги потерял управление и выехал с проезжей части. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, за рулём находился молодой фельдшер из Омска, работающий на скорой помощи в Новосибирске. В момент аварии он спешил на смену. Коллеги отзываются о нем положительно, отмечая, что он был ветераном боевых действий.