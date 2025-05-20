Омский фельдшер скорой помощи разбился насмерть в Новосибирской области

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, за рулём находился молодой фельдшер из Омска, работающий на скорой помощи в Новосибирске. В момент аварии он спешил на смену. Коллеги отзываются о нем положительно, отмечая, что он был ветераном боевых действий.