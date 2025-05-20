52-летняя женщина погибла от удара молнии в Пермском крае

Сообщение о происшествии было опубликовано днём 20 мая. По данным канала, происшествие случилось с 52-летней сотрудницей СПК «Колхоз им. Дзержинского» в Юсьвинском округе, когда она возвращалась домой с работы. Когда женщина оказалась неподалёку от дома — в неё ударила молния.