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52-летняя женщина погибла от удара молнии в Пермском крае

Она возвращалась домой с работы.

Источник: Соцсети

Жительница Пермского края погибла от удара молнии в возрасте 52-х лет, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщение о происшествии было опубликовано днём 20 мая. По данным канала, происшествие случилось с 52-летней сотрудницей СПК «Колхоз им. Дзержинского» в Юсьвинском округе, когда она возвращалась домой с работы. Когда женщина оказалась неподалёку от дома — в неё ударила молния.

Канал сообщает, что тело женщины нашёл прохожий, а позже на место происшествия приехала скорая помощь и сотрудники полиции. Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в СУ СКР по Пермскому краю. В управлении сообщили, что инцидентом занялись следователи ведомства.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали perm.aif.ru в краевом СУ СКР.

В июне 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели 14-летнего подростка, в которого попала молния. Ребёнок отправился порыбачить с отцом и решил спрятаться от дождя под деревом. Трагедия случилась в Нытвенском округе.