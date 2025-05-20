52-летняя женщина погибла от удара молнии в Пермском крае

Жительница Пермского края погибла от удара молнии в возрасте 52-х лет, сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщение о происшествии было опубликовано днём 20 мая. По данным канала, происшествие случилось с 52-летней сотрудницей СПК «Колхоз им. Дзержинского» в Юсьвинском округе, когда она возвращалась домой с работы. Когда женщина оказалась неподалёку от дома — в неё ударила молния.
Канал сообщает, что тело женщины нашёл прохожий, а позже на место происшествия приехала скорая помощь и сотрудники полиции. Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в СУ СКР по Пермскому краю. В управлении сообщили, что инцидентом занялись следователи ведомства.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали perm.aif.ru в краевом СУ СКР.
В июне 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели 14-летнего подростка, в которого попала молния. Ребёнок отправился порыбачить с отцом и решил спрятаться от дождя под деревом. Трагедия случилась в Нытвенском округе.