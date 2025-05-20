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В Омске произошло 19 ДТП с электросамокатами за 19 дней: 20 пострадавших

С начала мая произошло 19 аварий с участием самокатчиков, автоинспекция усилила контроль и начала блокировку аккаунтов нарушителей.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием пользователей электросамокатов. Как сообщили в Госавтоинспекции, за первые 19 дней мая в городе произошло 19 ДТП с участием этих средств передвижения. В результате пострадали 20 человек, включая четырёх детей.

Основные причины аварий — игнорирование правил дорожного движения. Самокатчики нередко пересекают проезжую часть в неположенных местах, не уступают дорогу пешеходам, а также катаются вдвоём, что запрещено.

Для повышения безопасности на дорогах сотрудники ГИБДД совместно с кикшеринговыми сервисами проводят рейды и штрафуют нарушителей. С начала месяца к административной ответственности привлечены 116 человек, ещё 220 пользователей получили блокировку аккаунтов и штрафы за нарушение правил использования самокатов.

Госавтоинспекция напоминает: все участники дорожного движения, включая владельцев электросамокатов, обязаны соблюдать ПДД.