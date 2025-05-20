В Омске произошло 19 ДТП с электросамокатами за 19 дней: 20 пострадавших

Для повышения безопасности на дорогах сотрудники ГИБДД совместно с кикшеринговыми сервисами проводят рейды и штрафуют нарушителей. С начала месяца к административной ответственности привлечены 116 человек, ещё 220 пользователей получили блокировку аккаунтов и штрафы за нарушение правил использования самокатов.