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Доярка в Пермском крае погибла после удара молнии

В Пермском крае 52-летняя доярка погибла от удара молнии во время грозы. Женщина находилась на улице, возвращаясь домой пешком. Её тело с признаками поражения электрическим током обнаружили спустя некоторое время. Это первый летальный случай в стране в этом году, вызванный ударом молнии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Первый в России в 2025 году летальный случай от удара молнии произошёл в Пермском крае. Жертвой стихии стала 52-летняя женщина, работавшая дояркой в одном из сельскохозяйственных предприятий региона.

Как сообщает Telegram-канал Mash, погибшая была сотрудницей СПК «Колхоз имени Дзержинского». Во время грозы она возвращалась домой пешком. Примерно в трёхстах метрах от собственного дома её поразила молния. По какой причине женщина оказалась на улице в момент грозы, устанавливается.

Тело с признаками поражения электрическим током обнаружил местный житель, который сразу сообщил о находке председателю колхоза. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.

Этот случай стал первым в стране в текущем году, закончившимся летальным исходом в результате удара молнии.