Доярка в Пермском крае погибла после удара молнии

В Пермском крае 52-летняя доярка погибла от удара молнии во время грозы. Женщина находилась на улице, возвращаясь домой пешком. Её тело с признаками поражения электрическим током обнаружили спустя некоторое время. Это первый летальный случай в стране в этом году, вызванный ударом молнии.