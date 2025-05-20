Доярка в Пермском крае погибла после удара молнии

Первый в России в 2025 году летальный случай от удара молнии произошёл в Пермском крае. Жертвой стихии стала 52-летняя женщина, работавшая дояркой в одном из сельскохозяйственных предприятий региона.
Как сообщает Telegram-канал Mash, погибшая была сотрудницей СПК «Колхоз имени Дзержинского». Во время грозы она возвращалась домой пешком. Примерно в трёхстах метрах от собственного дома её поразила молния. По какой причине женщина оказалась на улице в момент грозы, устанавливается.
Тело с признаками поражения электрическим током обнаружил местный житель, который сразу сообщил о находке председателю колхоза. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.
Этот случай стал первым в стране в текущем году, закончившимся летальным исходом в результате удара молнии.