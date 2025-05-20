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В Самаре перекрыли несколько дорог из-за сильного урагана 20 мая

В Самаре из-за сильной непогоды появились проблемы в работе общественного транспорта.

В Самаре из-за сильной непогоды появились проблемы в работе общественного транспорта.

Где-то дороги перекрыли упавшие деревья, а где-то сорвало или повредило провода, питающие трамваи и троллейбусы.

Таким образом, на данный момент транспорт не может проехать по следующим участкам дорог:

От остановки Красное озеро на улице Кабельной в сторону Северо-Западного Коммунального Спецучастка:

Проспект Кирова от Теннисной до Береговой;

Проспект Металлургов на пересечении с Путейской в сторону выезда из Самары;

Перекресток Калинина и Свободы в сторону Вольской. Там остановились троллейбусы.

Больше фото и видео о последствиях урагана мы публикуем в телеграм-канале «МК в Самаре».