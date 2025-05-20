В Самаре перекрыли несколько дорог из-за сильного урагана 20 мая

В Самаре из-за сильной непогоды появились проблемы в работе общественного транспорта.
Где-то дороги перекрыли упавшие деревья, а где-то сорвало или повредило провода, питающие трамваи и троллейбусы.
Таким образом, на данный момент транспорт не может проехать по следующим участкам дорог:
От остановки Красное озеро на улице Кабельной в сторону Северо-Западного Коммунального Спецучастка:
Проспект Кирова от Теннисной до Береговой;
Проспект Металлургов на пересечении с Путейской в сторону выезда из Самары;
Перекресток Калинина и Свободы в сторону Вольской. Там остановились троллейбусы.
Больше фото и видео о последствиях урагана мы публикуем в телеграм-канале «МК в Самаре».