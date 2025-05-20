Грузовик оборвал кабель светофора и парализовал дорожное движение во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня днём большегрузный автомобиль оборвал кабель электропитания, обесточив светофор в районе улицы Фадеева, 14, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, а водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники Центра организации дорожного движения напоминают, что порча городского имущества во время движения транспорта — это ДТП, и виновник обязан выполнить все обязательные при дорожной аварии действия. Граждан, располагающих информацией о происшествии со светофором, направить информацию по электронной почте tsodd@vlc.ru либо в комментариях telegram-канала ЦОДД Владивостока.

Инцидент произошёл в 15:00. Бригада рабочих была незамедлительно направлена на место происшествия для восстановления светофора. Судя по информации на карте 2ГИС, работы ещё не завершились. На улице Фадеева и подъездах к ней со стороны улиц Воропаева, Борисенко, Шепеткова и площади Луговой образовались дорожные заторы.