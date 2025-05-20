В Уфе пропал 24-летний Баязит Исмагилов

В Башкирии пропал 24-летний Баязит Исмагилов из Уфы. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «БашРегионСпас».
Ппо имеющейся информации, уфимец ушел из дома 19 мая, но так и не вернулся. На связь с семьей Баязит также не выходит. Известно, что в день пропажи парень был одет во все черное, на ногах были шлепанцы.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, сине-зеленые глаза.
Если Вам известно местонахождение Баязита Исмагилова, просьба сообщить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
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