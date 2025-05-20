За что арестован замначальника полиции волгоградского ГУ МВД Тоймухамедов?

С ходатайством вышло следствие, подозревающее высокопоставленного правоохранителя в мошенничестве. Его обвиняют по части 3 и 4 статьи159 УК РФ.
«То есть, в хищении чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере», — расшифровывается в сообщении райсуда.
По мнению следствия, Тоймухамедов причастен к преступлениям, совершенным на Ставрополье. Это подтверждается материалами, представленными региональным управлением ФСБ.
Следствие полагает, что одна из фигурантов уголовного дела, заключила с одним из местных ИП два договора возмездного оказания услуг по организации и проведению бизнес-миссий в Туркменистане и Турции на 850 тысяч рублей и 1 млн 400 тысяч рублей. Хотя женщине достоверно было известно, что данный индивидуальный предприниматель не имеет такой возможности.
Позже она же предоставила отчет по организации и проведению бизнес-миссий, включив в него сведения об участниках, которые не принимали в них участия.
"В результате указанных действий министерству экономического развития Ставропольского края причинен ущерб на общую сумму 2 млн 350 тысяч рублей.
Какова была роль в данной схеме волгоградского полковника, ни в суде, ни в ставропольском Следкоме не уточняют.
Помощник руководителя этого ведомства по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ирина Говорова подтвердила vlg.aif.ru, что готова предоставить комментарии по уголовному делу, как только будет располагать официальной информацией.
На данный момент Тоймухамедов находится под стражей и будет оставаться под арестом до 27 мая — меру пресечения ему избрали на 13 суток.
Задержание и арест замначальника полиции волгоградского ГУ МВД стало тем более неожиданным что 31 января губернатор Андрей Бочаров в торжественной обстановке вручил Руслану Тоймухамедову почетный знак «За отличие при защите и обеспечении безопасности населения».
Правоохранитель отличился во время крушения пассажирского поезда «Казань — Адлер» в Котельниковском районе Волгоградской области 29 июля 2024 года. Из-за выехавшего на пути КамАЗа с рельсов тогда сошли несколько вагонов, пострадали десятки пассажиров, водитель грузовика скончался в больнице.
«Жители Волгоградской области по-настоящему гордятся вами, вашими делами во благо родной сталинградской земли и всей нашей страны», — подчеркнул тогда губернатор, поздравляя всех волгоградцев, удостоенных высоких наград.