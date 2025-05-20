За что арестован замначальника полиции волгоградского ГУ МВД Тоймухамедов?

Следствие полагает, что одна из фигурантов уголовного дела, заключила с одним из местных ИП два договора возмездного оказания услуг по организации и проведению бизнес-миссий в Туркменистане и Турции на 850 тысяч рублей и 1 млн 400 тысяч рублей. Хотя женщине достоверно было известно, что данный индивидуальный предприниматель не имеет такой возможности.