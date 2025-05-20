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В самарском аэропорту «Курумоч» у иностранцев нашли 130 килограммов «запрещенки»

Всего с 12-го по 18 мая сотрудники Россельхознадзора провели 1,2 тыс. багажей у 60 выходцев из-за рубежа.

Всего с 12-го по 18 мая сотрудники Россельхознадзора провели 1,2 тыс. багажей у 60 выходцев из-за рубежа.

Специалисты ведомства выявили у иностранцев 130,7 килограммов подкарантинных изделий. В том числе фрукты, орехи, крупы и специи. Ввозить их нельзя из-за угрозы распространения семян опасных сорняков, вредителей и патологий растений.

«Провели фитосанитарный контроль 26 тыс. срезов цветов, 1,5 тыс. штук декоративной зелени и 180 килограммов овощной зелени из Армении. Товары сопровождались сертификатами. После проверки выпущены в обращение», — добавили в Россельхознадзоре.

Также осмотрели семь животных-компаньонов. Плюс нашли 18 партий «молочки» и пчеловодческих изделий неизвестного производства и без документов. Ее доставку в Россию запретили.

Ранее рассказывали, что в губернию с начала нынешнего года пытались завезти свыше 4 тонн «запрещенки» из-за границы.

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