Жительница Пермского края отсудила 500 тысяч рублей за упавшее на голову дерево

В Прикамье судебные приставы помогли местной жительнице получить компенсацию в размере 500 тысяч рублей за травмы, полученные из-за падения дерева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Случай произошел в Краснокамске. Женщина шла по тротуару, когда на нее неожиданно упало дерево, которое в тот момент спиливали сотрудники коммунальной службы. Несмотря на травму, пострадавшая смогла уйти с места происшествия самостоятельно, но позже ей понадобилась госпитализация. В больнице после обследования у нее обнаружили сотрясение мозга и ушиб.
После этого в течение года женщина лечилась у невролога, страдала от головной боли и головокружений. Эти физические и моральные страдания стали причиной ее обращения в суд с требованием компенсации.
Суд установил, что виновата управляющая компания — она не обеспечила безопасность во время обрезки деревьев. Работы проводились с нарушениями: пешеходную зону не огородили, а крупные ветки пилили, не соблюдая правила. В результате компанию обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда, возместить расходы на лечение и уплатить штраф.
Исполнительный лист с требованием взыскать около полумиллиона рублей поступил в отдел судебных приставов Кировского района Пермского края. Руководство коммунальной организации предупредили о возможных санкциях при неисполнении решения суда. Чтобы избежать блокировки счетов и других мер, компания добровольно перевела всю сумму на счет службы судебных приставов. Деньги были перечислены пострадавшей, а дело закрыли после полного исполнения решения суда.