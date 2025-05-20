Жительница Пермского края отсудила 500 тысяч рублей за упавшее на голову дерево

Случай произошел в Краснокамске. Женщина шла по тротуару, когда на нее неожиданно упало дерево, которое в тот момент спиливали сотрудники коммунальной службы. Несмотря на травму, пострадавшая смогла уйти с места происшествия самостоятельно, но позже ей понадобилась госпитализация. В больнице после обследования у нее обнаружили сотрясение мозга и ушиб.