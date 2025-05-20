ГАИ опубликовала видео, где мотоциклист перелетел через крышу авто после ДТП

В результате мотоциклист на полной скорости врезался в автомобиль. На опубликованном ГАИ видео видно, как после столкновения водитель мотоцикла перелетает через крышу авто и падает на проезжую часть. В ГАИ отметили, что мотоциклист был доставлен в больницу для обследования.