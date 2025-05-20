ГАИ опубликовала видео, где мотоциклист перелетел через крышу авто после ДТП. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в понедельник, 19 мая, примерно в 16.00 41-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Volkswagen», ехал по улице Плеханова. В момент поворота налево на въезд на территорию здания № 60, он выехал на полосу встречного движения, остановился и не пропустил мотоцикл Kawasaki, который ехал во встречном направлении.
В результате мотоциклист на полной скорости врезался в автомобиль. На опубликованном ГАИ видео видно, как после столкновения водитель мотоцикла перелетает через крышу авто и падает на проезжую часть. В ГАИ отметили, что мотоциклист был доставлен в больницу для обследования.
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