Программиста из Братска приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

Иркутский областной суд вынес приговор 37-летнему программисту из Братска, признанному виновным в государственной измене и неправомерном доступе к критической информационной инфраструктуре. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области. Противоправная деятельность была выявлена УФСБ региона.
Как установило следствие, обвиняемый, работая ведущим программистом в одной из клинических больниц региона, похитил и передал иностранному государству конфиденциальные данные пациентов, проходивших военную службу. Эти сведения были получены из региональной медицинской системы, относящейся к критически важной информационной инфраструктуре России.
— Кроме того, осужденный, являясь подписчиком одного из телеграм-каналов, оказал иностранному государству финансовую помощь в деятельности направленной против безопасности Российской Федерации, — сообщили в надзорном ведомстве.
По решению суда преступник приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим годичным ограничением свободы. Также ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и запрет на работу в сфере IT-инфраструктуры в течение четырех лет. Отметим, приговор еще не вступил в законную силу.