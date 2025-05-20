Программиста из Братска приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

По решению суда преступник приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим годичным ограничением свободы. Также ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей и запрет на работу в сфере IT-инфраструктуры в течение четырех лет. Отметим, приговор еще не вступил в законную силу.