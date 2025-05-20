В Тульской области ликвидирована нарколаборатория. Задержаны трое подозреваемых

Мефедрон относится к числу синтетических наркотиков, которые за последние годы стали одной из главных угроз в сфере наркомании. Его употребление может вызывать тяжёлые последствия для здоровья, включая психические расстройства, сердечно-сосудистые осложнения и даже летальный исход.