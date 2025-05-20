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В Тульской области ликвидирована нарколаборатория. Задержаны трое подозреваемых

В селе Казначеево Тульской области ликвидировали нелегальную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Было изъято более 51 кг мефедрона и свыше полутора тонн химических веществ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Тульской области правоохранительными органами ликвидирована нарколаборатория, организованная для незаконного производства наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия.

Задержаны трое участников преступной группы: двое граждан России и один гражданин Республики Армении. По версии следствия, они не только организовали производство наркотических веществ, но и наладили их реализацию через определённые каналы сбыта.

В ходе спецоперации из незаконного оборота были изъяты 51 килограмм мефедрона, а также свыше полутора тонн химических компонентов, необходимых для его синтеза. Кроме того, у злоумышленников изъято специализированное лабораторное оборудование.

Мефедрон относится к числу синтетических наркотиков, которые за последние годы стали одной из главных угроз в сфере наркомании. Его употребление может вызывать тяжёлые последствия для здоровья, включая психические расстройства, сердечно-сосудистые осложнения и даже летальный исход.

Нарколаборатория была обнаружена в селе Казначеево Тульской области. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают полный масштаб противоправной деятельности, проверяют причастность задержанных к другим преступлениям и выясняют возможное наличие соучастников.