В Тульской области ликвидирована нарколаборатория. Задержаны трое подозреваемых

В Тульской области правоохранительными органами ликвидирована нарколаборатория, организованная для незаконного производства наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия.
Задержаны трое участников преступной группы: двое граждан России и один гражданин Республики Армении. По версии следствия, они не только организовали производство наркотических веществ, но и наладили их реализацию через определённые каналы сбыта.
В ходе спецоперации из незаконного оборота были изъяты 51 килограмм мефедрона, а также свыше полутора тонн химических компонентов, необходимых для его синтеза. Кроме того, у злоумышленников изъято специализированное лабораторное оборудование.
Мефедрон относится к числу синтетических наркотиков, которые за последние годы стали одной из главных угроз в сфере наркомании. Его употребление может вызывать тяжёлые последствия для здоровья, включая психические расстройства, сердечно-сосудистые осложнения и даже летальный исход.
Нарколаборатория была обнаружена в селе Казначеево Тульской области. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают полный масштаб противоправной деятельности, проверяют причастность задержанных к другим преступлениям и выясняют возможное наличие соучастников.