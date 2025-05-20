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Закладчика психотропов задержали в Лиде

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде сотрудники управления наркоконтроля УВД совместно с коллегами из Лидского РОВД задержали закладчика психотропов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудниками управления наркоконтроля совместно с коллегами из Лидского РОВД в конце марта по подозрению в распространении наркотиков задержан 26-летний лидчанин. При молодом человеке было обнаружено без малого 100 г особо опасного психотропного вещества. Правоохранители установили, что задержанный приобретал оптовые партии наркотика в Минске и в последующем распространял на территории Гродненской области.

Как рассказал задержанный, незаконной деятельностью он занялся для личного обогащения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.