Закладчика психотропов задержали в Лиде

Сотрудниками управления наркоконтроля совместно с коллегами из Лидского РОВД в конце марта по подозрению в распространении наркотиков задержан 26-летний лидчанин. При молодом человеке было обнаружено без малого 100 г особо опасного психотропного вещества. Правоохранители установили, что задержанный приобретал оптовые партии наркотика в Минске и в последующем распространял на территории Гродненской области.