СКР направил в суд дело о религиозной шутке на стендапе в Краснодаре

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кубани.
Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года фигурант, выступая на юмористическом шоу в общественном заведении на ул. Красной, публично озвучил оскорбительные комментарии на религиозную тематику.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Оперативное сопровождение уголовного дела обеспечивали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
В ходе расследования фигурант признал вину. Ранее краснодарцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.