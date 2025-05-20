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СКР направил в суд дело о религиозной шутке на стендапе в Краснодаре

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара завершил расследование уголовного дела против 26-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве по мотивам религиозной вражды (п. б ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Источник: Коммерсантъ

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кубани.

Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года фигурант, выступая на юмористическом шоу в общественном заведении на ул. Красной, публично озвучил оскорбительные комментарии на религиозную тематику.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Оперативное сопровождение уголовного дела обеспечивали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе расследования фигурант признал вину. Ранее краснодарцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.