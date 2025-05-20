Автобус задымился на ходу в Находке — прокуратура начала проверку

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при пассажирских перевозках, в том числе прохождению технического осмотра и порядку выпуска транспортного средства на линию. Также будет проверено исполнение условий контракта на перевозку и действия заказчика по контролю за выполнением обязательств.