В Башкирии 31-летнего мужчину насмерть раздавило колесо комбайна

В Башкирии начато расследование трагического несчастного случая, который произошел 19 мая на территории авторемонтного участка отделения «Первомайский» в Стерлитамакском районе. Как сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции, 31-летний тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия ООО «Рощинский» погиб на рабочем месте.
По предварительным данным, во время снятия колеса с комбайна Case Magnum 340 оно перевернулось и придавило мужчину. Несмотря на экстренный вызов медицинской помощи, спасти молодого человека не удалось: врачам оставалось лишь констатировать смерть работника.
Гострудинспекция РБ инициировала проверку по факту трагедии.
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