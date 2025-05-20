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Электрогазосварщик получил ожоги 20% ног на долгострое в Перми

У него также зафиксировали ожоги лица и руки.

Источник: РИА "Новости"

Электрогазосварщик получил ожоги 20% ног во время работ на долгострое в Перми, сообщает государственная инспекция труда региона.

Происшествие с рабочим случилось 14 мая на стройплощадке на улице Уинского, 54. Около 15:50 один из сотрудников занимался сварочными работами на наружном трубопроводе и получил ожоги пламенем в результате несчастного случая. У сварщика зафиксировали повреждения тяжёлой степени.

«Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы ожог пламенем I-II-III ст. лица, правой верхней конечности, нижних конечностей на 20%, ожоговый шок», — рассказывает госинспекция.

Работодатель мужчины ООО СК «Техстрой» направил уведомление в ведомство, которое начало собирать комиссию для расследования инцидента. Ведомство начало проводить опросы очевидцев, самого пострадавшего и должностных лиц.

В отношении компании будет проведена проверка, а в случае обнаружений нарушений инспекция планирует принять административные меры.