Электрогазосварщик получил ожоги 20% ног на долгострое в Перми

Происшествие с рабочим случилось 14 мая на стройплощадке на улице Уинского, 54. Около 15:50 один из сотрудников занимался сварочными работами на наружном трубопроводе и получил ожоги пламенем в результате несчастного случая. У сварщика зафиксировали повреждения тяжёлой степени.