Хабаровской транспортной прокуратурой завершена проверка после схода вагонов

«Маневровый локомотив использовался с просроченным техобслуживанием. Нарушения допустили сотрудники локомотивного депо и станции. Также на станции не был обеспечен должный контроль служебных переговоров между персоналом», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.