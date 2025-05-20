Хабаровской транспортной прокуратурой завершена проверка после схода вагонов

На станции Хабаровск-2 произошел сход вагонов. Железнодорожные службы допустили нарушения при маневровых работах. Проверку провела транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
14 апреля при маневровой работе на путях необщего пользования на станции Хабаровск-2 сошли с рельсов девять вагонов. Повреждения получили участки железнодорожного полотна. Причиной стала плохая техническая подготовка путей — специалисты выявили дефекты деревянных шпал и провисание рельсов.
«Маневровый локомотив использовался с просроченным техобслуживанием. Нарушения допустили сотрудники локомотивного депо и станции. Также на станции не был обеспечен должный контроль служебных переговоров между персоналом», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
По результатам проверки прокуратура внесла представления руководству подразделений ОАО «РЖД» и завела два административных дела. Ответственным лицам грозит наказание за нарушение правил безопасности движения.