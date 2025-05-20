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Новый случай с действиями «дроппера» зафиксирован в Приморье

«Дроппер» из Республики Башкортостан получил на свою банковскую карту свыше 500 тысяч рублей.

Источник: Freepik

В мае 2024 года жительница города Уссурийска Приморского края столкнулась с мошенниками, а именно с «дроппером». Она послушала мошенников и перевела денежные средства на якобы безопасный счет. Деньги ушли на банковскую карту «дроппера». Женщина суммарно перевела более 500 тысяч рублей.

«Деньги пострадавшей поступили на счет жителя Республики Башкортостан в возрасте 47 лет, который оказался “дроппером” — человеком, предоставляющим доступ к своей банковской карте для совершения противозаконных манипуляций с деньгами», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Уссурийский городской прокурор обратился с иском о взыскании с жителя Башкортостана неосновательного обогащения и процентов за использование денежных средств.

Суд Республики Башкортостан удовлетворил требования прокурора в полном объеме. С «дроппера» взыскали сумму более 1 миллиона рублей. Исполнение решения суда будет поставлено на контроль прокуратуры.