Новый случай с действиями «дроппера» зафиксирован в Приморье

В мае 2024 года жительница города Уссурийска Приморского края столкнулась с мошенниками, а именно с «дроппером». Она послушала мошенников и перевела денежные средства на якобы безопасный счет. Деньги ушли на банковскую карту «дроппера». Женщина суммарно перевела более 500 тысяч рублей.