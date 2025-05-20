Пенсионерка из Калининграда потеряла 1,2 миллиона рублей из-за действий мошенников

Об инциденте стало известно сотрудникам отдела МВД России по Ленинградскому району Калининградской области.
По предварительным данным следствия, злоумышленники связались с женщиной, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили ей, что она находится под подозрением в финансовых операциях в интересах зарубежного государства. Угрожая уголовной ответственностью, собеседники убеждали женщину срочно провести проверку своего банковского счета, временно сняв деньги и переведя их на другой банковский счет для безопасности.
Следуя инструкциям мошенников, пожилая женщина перевела собственные накопления на указанные ими банковские реквизиты. Позднее осознав обман, пострадавшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
В настоящий момент проводится расследование, заведено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). По данной статье максимальное наказание составляет десять лет лишения свободы.
Этот случай вновь подчеркивает необходимость осторожности и бдительности при поступлении подозрительных звонков от незнакомых лиц, особенно тех, кто представляется официальными представителями государственных учреждений. Важно помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег или предоставления конфиденциальной банковской информации по телефону.