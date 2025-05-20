Пенсионерка из Калининграда потеряла 1,2 миллиона рублей из-за действий мошенников

По предварительным данным следствия, злоумышленники связались с женщиной, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили ей, что она находится под подозрением в финансовых операциях в интересах зарубежного государства. Угрожая уголовной ответственностью, собеседники убеждали женщину срочно провести проверку своего банковского счета, временно сняв деньги и переведя их на другой банковский счет для безопасности.