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В Ростове заслушают показания бизнесмена в рамках дела экс-замгубернатора Дона

В Ростове пройдут очередные слушания по делу бывшего главы минтранса Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На слушаниях в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону может выступить предприниматель, после жалобы которого был задержан бывший заместитель губернатора — министр транспорта региона Виталий Кушнарев.

Напомним, ранее в суде уже заслушали часть показаний, а также продлили срок ареста, наложенного на имущество семьи бывшего чиновника. Судя по электронной картотеке суда, новое заседание назначили на 26 мая 2025 года.

Напомним, процесс в отношении экс-главы донского минтранса в районном суде донской столицы начался в апреле этого года. Бывшего чиновника подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей. Указанные деньги якобы требовались за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капремонту, а также содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели после жалобы предпринимателя в ноябре 2024 года.

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