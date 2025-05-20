Самосвал продавил асфальт и провалился на улице Примакова

Ранее мы сообщили о том, что мужчина, вышедший на дорогу из машины, погиб под колесами Renault в Тосненском районе. Потерпевший, находившийся возле стоящего на обочине личного авто, оказался на проезжей части, где и попал под машину. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, мужчина умер непосредственно на месте столкновения. Обстоятельства случившегося изучаются компетентными органами.