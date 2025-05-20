В Кишиневе прохожий обнаружил тело 18-летнего парня: Трагедия произошла в парковой зоне на Ботанике

В Кишиневе в лесу был найдено тело юноши. Его обнаружил прохожий днём 19 мая около 16:21 по улице Касьяна Суручану на Ботанике, утверждают источники, близкие к полиции.
Погибшему около 18 лет, его тело было найдено повешенным на дереве. Прибывший на место происшествия судмедэксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти, правоохранители подозревают самоубийство.
Парень не оставил предсмертной записки.
Возбуждено уголовное дело, устанавливаются точные обстоятельств гибели молодого человека и причины, толкнувшие его на отчаянный поступок.
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