В МЧС Башкирии объяснили летавший в небе над Уфой вертолет с водой

В рамках учений, проводимых комиссией по предупреждению ЧС и пожарной безопасности, с 8:00 до 13:00 было ограничено движение транспорта на нескольких улицах: Сергея Михалёва, Михаила Зайцева, участке Камышлинской (от домов № 50 и 61 до № 121), Ферганской (от дома № 8 Г до улицы Серова), а также на соединительном проезде между Камышлинской и Ферганской улицами.