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В МЧС Башкирии объяснили летавший в небе над Уфой вертолет с водой

Вертолетные учения над Уфой вызвали интерес горожан.

Источник: Комсомольская правда

Вертолет с водой в небе над Уфой вызвал много вопросов у жителей города. В социальных сетях появились кадры винтокрылого судна, пролетающего в районе Нижегородки.

Как объяснили в МЧС по Башкирии, вертолет задействован в учебных мероприятиях по отработке тушения лесных пожаров в микрорайоне Затон. Поэтому уфимцам бояться и тревожиться не надо, говорят в ведомстве.

В рамках учений, проводимых комиссией по предупреждению ЧС и пожарной безопасности, с 8:00 до 13:00 было ограничено движение транспорта на нескольких улицах: Сергея Михалёва, Михаила Зайцева, участке Камышлинской (от домов № 50 и 61 до № 121), Ферганской (от дома № 8 Г до улицы Серова), а также на соединительном проезде между Камышлинской и Ферганской улицами.

Власти рекомендовали автомобилистам учитывать эти временные ограничения при планировании маршрутов.

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