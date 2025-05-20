Самолет был вынужден экстренно сесть в аэропорту в Хабаровске из-за технической неисправности одного из двигателей. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
Airbus 330 совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за неисправности двигателя
Пассажирский лайнер Airbus A330, следовавший рейсом Владивосток — Москва, вынужден был совершить аварийную посадку в Хабаровске из-за неисправности одного из двигателей. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа.
Василий Лейко
Автор Новости Mail