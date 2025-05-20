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Airbus 330 совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за неисправности двигателя

Пассажирский лайнер Airbus A330, следовавший рейсом Владивосток — Москва, вынужден был совершить аварийную посадку в Хабаровске из-за неисправности одного из двигателей. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Телеграм-канал 112 сообщает об аварийной посадке пассажирского лайнера Airbus A330, выполнявшего рейс Владивосток — Москва.

Самолет был вынужден экстренно сесть в аэропорту в Хабаровске из-за технической неисправности одного из двигателей. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.