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В Самаре временно отключили холодную воду в 15 домах из-за ремонта на водоводе

Самарские коммунальщики продолжают устранять последствия прорыва трубы в историческом центре города.

Самарские коммунальщики продолжают устранять последствия прорыва трубы в историческом центре города. Для того чтобы все починить, сотрудники «РКС-Самара» временно отключили холодную воду в 15 домах.

Ранее мы писали о том, что недалеко от пересечения улиц Самарская и Вилоновская поздно вечером 19 мая прорвало 300-миллиметровую трубу холодного водоснабжения. В результате коммунальной аварии провалился кусок асфальта.

Сотрудники «РКС-Самара» в ночь на 20 мая приступили к аварийному ремонту. После того как откачали воду и отключили линию, днем специалисты начали менять задвижку в водопроводной камере.

«Для продолжения работ дополнительно пришлось на время отключить водовод диаметром 600 мм», — уточнили в «СКС».

Временно без холодной воды в связи с ремонтом остаются 15 адресов: ул. Садовая, 176; ул. Вилоновская, 26, 28, 30; ул. Галактионовская, 102, 102б, 102 г, 143, 145, 147, 153, 157, 161, 163, 165.

Ресурсники на время ремонтных работ направили на пересечение улиц Вилоновская и Самарская бойлер с питьевой водой.

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